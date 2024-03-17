Министр образования Германии считает, что школы должны готовить учеников к войне

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер считает, что школьники должны быть лучше подготовлены ко всем видам потенциальных кризисов и катастроф.

Ее заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Министр отметила важность обучения в школах гражданской обороны, а также подчеркнула, что целью должно быть "укрепление нашей устойчивости".

"Общество в целом должно быть хорошо подготовлено к кризисам – от пандемии до стихийных бедствий и войны", – сказала она.

Штарк-Ватцингер упомянула учения по гражданской обороне, которые проводятся в школах других стран, например, Великобритании, и сказала, что Германия также может научиться делать то же самое.

Она также призвала к развитию "спокойных" отношений между школьниками и вооруженными силами.

Глава Минобразования предложила, чтобы военные офицеры посещали школы и объясняли, что "Бундесвер делает для нашей безопасности".

Штарк-Ватцингер также призвала ознакомить немецкую молодежь с угрозами свободе, чтобы лучше подготовить ее к борьбе с такими опасностями.

Напомним, на прошлой неделе Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью защитить население от возможной войны.

Кроме того, мэр Варшавы Рафал Тшасковский 13 марта объявил о программе под названием "Варшава защищает" стоимостью 117 миллионов злотых (27 миллионов евро), в рамках которой будут созданы и оборудованы укрытия, а также ежегодно будут проводиться учения по вопросам безопасности.