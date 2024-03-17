Швейцарська поліція запобігла лекції австрійського політика про депортацію мігрантів

Ультраправий австрійський політик не був допущений поліцією до виступу на заході в швейцарському кантоні Аргау в суботу після того, як організатори не виконали вимогу поліції про скасування заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Мартін Зеллнер, екслідер австрійського "Ідентифікаційного руху", який у 2019 році був класифікований німецькою розвідувальною службою як крайня права група на знак офіційного занепокоєння щодо радикалів з антиісламськими та расистськими поглядами, приїхав до Тегерфельдена, щоб виступити на заході, організованому швейцарською групою Junge Tat ("Молода справа").

Зеллнер планував виступити на тему "реміграції" – концепції, згідно з якою деякі іммігранти можуть бути змушені покинути країну, навіть якщо вони мають громадянство.

"Поліція кантону Аргау, Швейцарія, увірвалася на мій виступ, вимкнула електрику, надягла на мене наручники і відштовхнула. Мені заборонено в'їзд до Аргау протягом 2 місяців", – розповів Зеллнер.

Поліція Аргау підтвердила, що згорнула захід після того, як організатори не виконали вимогу скасувати його.

"З метою забезпечення громадської безпеки та запобігання конфронтації з людьми з протилежної сторони, спікера на заході було зупинено і наказано покинути територію кантону", – йдеться в заяві поліції Аргау.

Нагадаємо, у Німеччині розслідувальний центр Correctiv раніше розмістив звіт про збори під Потсдамом, в яких 25 листопада 2023 року брали участь праворадикали, в тому числі політики "Аальтернативи для Німеччини". Колишній голова правоекстремістського "Ідентифікаційного руху" в Австрії Мартін Зеллнер прочитав лекцію про "реміграцію", тобто депортацію або переміщення мільйонів іммігрантів, у тому числі німців з міграційним минулим.

Публікація викликала значний резонанс у німецькому суспільстві, призвівши до численних протестів проти ультраправих.