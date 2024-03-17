Швейцарская полиция предотвратила лекцию австрийского политика о депортации мигрантов

Ультраправый австрийский политик не был допущен полицией к выступлению на мероприятии в швейцарском кантоне Аргау в субботу после того, как организаторы не выполнили требование полиции об отмене мероприятия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Мартин Зеллнер, экс-лидер австрийского "Идентификационного движения", который в 2019 году был классифицирован немецкой разведывательной службой как крайне правая группа в знак официального беспокойства относительно радикалов с антиисламскими и расистскими взглядами, приехал в Тегерфельден, чтобы выступить на мероприятии, организованном швейцарской группой Junge Tat ("Молодое дело").

Зеллнер планировал выступить на тему "ремиграции" – концепции, согласно которой некоторые иммигранты могут быть вынуждены покинуть страну, даже если они имеют гражданство.

"Полиция кантона Аргау, Швейцария, ворвалась на мое выступление, выключила электричество, надела на меня наручники и оттолкнула. Мне запрещен въезд в Аргау в течение 2 месяцев", – рассказал Зеллнер.

Полиция Аргау подтвердила, что свернула мероприятие после того, как организаторы не выполнили требование отменить его.

"С целью обеспечения общественной безопасности и предотвращения конфронтации с людьми с противоположной стороны, спикера на мероприятии было остановлено и приказано покинуть территорию кантона", – говорится в заявлении полиции Аргау.

Напомним, в Германии расследовательский центр Correctiv ранее разместил отчет о собрании под Потсдамом, в котором 25 ноября 2023 года участвовали праворадикалы, в том числе политики "Альтернативы для Германии". Бывший глава правоэкстремистского "Идентификационного движения" в Австрии Мартин Зеллнер прочитал лекцию о "ремиграции", то есть депортации или перемещении миллионов иммигрантов, в том числе немцев с миграционным прошлым.

Публикация вызвала значительный резонанс в немецком обществе, приведя к многочисленным протестам против ультраправых.