Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту в Ізраїль закликав до "довготривалого припинення вогню", або досягнути звільнення утримуваних ХАМАС заручників.

Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Єрусалимі, його цитує AFP, пише "Європейська правда".

"Нам потрібна угода про звільнення заручників з довготривалим припиненням вогню", – сказав Шольц.

"Ми розуміємо сім'ї заручників, які після більш ніж п'яти місяців говорять: "Настав час для всеосяжної угоди про звільнення заручників, щоб врятувати тих, хто все ще перебуває в полоні", – додав канцлер Німеччини.

Візит Шольца відбувся того ж дня, коли ізраїльські офіційні особи мали обговорити мандат переговорної групи, яка, як очікується, візьме участь у новому раунді переговорів у Катарі, спрямованих на забезпечення нового перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше, на переговорах з королем Йорданії, Шольц також наголсив, що ізраїльський наступ на Рафах "дуже ускладнить" мир у регіоні.

Ізраїль у п'ятницю схвалив план наступу на Рафах, де після п'яти місяців війни знайшли притулок більше половини з 2,3 мільйона мешканців сектора Гази.

Ізраїль заявляє, що Рафах є одним з останніх оплотів ХАМАС, який він пообіцяв ліквідувати, і що мешканці будуть евакуйовані.

Нещодавно віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.

Його слова перегукнулись з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "завдає шкоди Ізраїлю".