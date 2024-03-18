Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Израиль призвал к "долговременному прекращению огня", или достичь освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

Об этом Шольц сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме, его цитирует AFP, пишет "Европейская правда".

"Нам нужно соглашение об освобождении заложников с долговременным прекращением огня", – сказал Шольц.

"Мы понимаем семьи заложников, которые после более чем пяти месяцев говорят: "Пришло время для всеобъемлющего соглашения об освобождении заложников, чтобы спасти тех, кто все еще находится в плену", – добавил канцлер Германии.

Визит Шольца состоялся в тот же день, когда израильские официальные лица должны были обсудить мандат переговорной группы, которая, как ожидается, примет участие в новом раунде переговоров в Катаре, направленных на обеспечение нового перемирия между Израилем и ХАМАС.

Ранее, на переговорах с королем Иордании, Шольц также подчеркнул, что израильское наступление на Рафах "очень усложнит" мир в регионе.

Израиль в пятницу одобрил план наступления на Рафах, где после пяти месяцев войны нашли убежище более половины из 2,3 миллиона жителей сектора Газа.

Израиль заявляет, что Рафах является одним из последних оплотов ХАМАС, который он пообещал ликвидировать, и что жители будут эвакуированы.

Недавно вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Его слова перекликались с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю".