У центрі розміщення біженців з України в столиці Молдови зафіксували спалах кору – заразилися п'ять українських громадян, зокрема діти.

Про це повідомив 18 березня заступник голови столичного управління медичної та соціальної допомоги Володимир Болокан, його слова наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

За словами Болокана, перших трьох хворих на кір виявили в середині минулого тижня, а наступного дня кількість хворих зросла до п'яти.

"Усі, хто заразився, – громадяни України. Дітей госпіталізували в інфекційну лікарню ім.Тома Чорба, їхній стан стабільний", – додав посадовець.

Центр, у якому зафіксували спалах вірусу, закрили на карантин на 21 день.

"Ми вжили заходів, щоб стримати поширення захворювання, запровадили карантин на 21 день із моменту виявлення останнього випадку кору. Якщо в ці дні виявимо нові випадки зараження, карантин доведеться продовжити", – додав Болокан.

Водночас посадовець зазначив, що не знає, чи були щеплені від кору ті, хто заразився. "У людей немає документів, і вони не хочуть повідомляти, чи були щеплені. Але з розмов з'ясувалося, що тільки одна сім'я була щеплена", – додав він.

Нагадаємо, минулого року в Молдові почали закривати деякі центри тимчасового розміщення біженців з України через скорочення витрат на їхнє утримання.

Також один центр прийому українських біженців закрили у січні в селі Паланка на сході країни.