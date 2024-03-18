В центре размещения беженцев из Украины в столице Молдовы зафиксировали вспышку кори – заразились пять украинских граждан, в том числе дети.

Об этом сообщил 18 марта заместитель главы столичного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан, его слова приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам Болокана, первых трех больных корью обнаружили в середине прошлой недели, а на следующий день количество больных возросло до пяти.

"Все, кто заразился, – граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное", – добавил чиновник.

Центр, в котором зафиксировали вспышку вируса, закрыли на карантин на 21 день.

"Мы приняли меры, чтобы сдержать распространение заболевания, ввели карантин на 21 день с момента выявления последнего случая кори. Если в эти дни обнаружим новые случаи заражения, карантин придется продлить", – добавил Болокан.

В то же время чиновник отметил, что не знает, были ли привиты от кори те, кто заразился. "У людей нет документов, и они не хотят сообщать, были ли привиты. Но из разговоров выяснилось, что только одна семья была привита", – добавил он.

Напомним, в прошлом году в Молдове начали закрывать некоторые центры временного размещения беженцев из Украины из-за сокращения расходов на их содержание.

Также один центр приема украинских беженцев закрыли в январе в селе Паланка на востоке страны.