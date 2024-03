Зеленський обговорив із сенатором Гремом подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з сенатором США від республіканців Ліндсі Гремом.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами президента, вони обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні.

Today, I hosted US Senator @LindseyGrahamSC.



We discussed further comprehensive assistance for Ukraine. I informed Senator Graham of the frontline situation and our army's priority needs. It is critical that our partners continue to provide military and technical assistance,… pic.twitter.com/gG8W9zmhec