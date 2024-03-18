Зеленський обговорив із сенатором Гремом подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з сенатором США від республіканців Ліндсі Гремом.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Twitter (X).

За словами президента, вони обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні.

Today, I hosted US Senator @LindseyGrahamSC.



We discussed further comprehensive assistance for Ukraine. I informed Senator Graham of the frontline situation and our army's priority needs. It is critical that our partners continue to provide military and technical assistance,… pic.twitter.com/gG8W9zmhec March 18, 2024

"Поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби нашої армії. Критично важливе подальше надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що окрему увагу вони приділили питанню євроатлантичної інтеграції України, подальшому посиленню санкційного тиску на державу-агресора та використанню заморожених російських активів для нагальних потреб Києва.

"Наша боротьба за незалежність і територіальну цілісність триває. Стала підтримка України з боку міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів, зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації наших територій та захисту людей. Демократія та свобода мають вигравати – зараз і завжди", – резюмував Зеленський.

Раніше стало відомо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.

Цього тижня Сполучені Штати вперше з грудня оголосили новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів. Як пояснили, ці кошти з’явилися внаслідок несподіваної економії за контрактами з раніше профінансованих пакетів допомоги.