Зеленский обсудил с сенатором Грэмом дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с сенатором США от республиканцев Линдси Грэмом.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По словам президента, они обсудили вопросы дальнейшей всесторонней помощи Украине.

Today, I hosted US Senator @LindseyGrahamSC.



We discussed further comprehensive assistance for Ukraine. I informed Senator Graham of the frontline situation and our army's priority needs. It is critical that our partners continue to provide military and technical assistance,… pic.twitter.com/gG8W9zmhec March 18, 2024

"Проинформировал о ситуации на передовой и первоочередных потребностях нашей армии. Критически важно дальнейшее предоставление партнерами военно-технической помощи, в частности систем ПВО и ракет к ним", – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что отдельное внимание они уделили вопросу евроатлантической интеграции Украины, дальнейшему усилению санкционного давления на государство-агрессора и использованию замороженных российских активов для насущных потребностей Киева.

"Наша борьба за независимость и территориальную целостность продолжается. Стала поддержка Украины со стороны международных партнеров, особенно Соединенных Штатов, сейчас как никогда важна для реализации планов по деоккупации наших территорий и защиты людей. Демократия и свобода должны выигрывать – сейчас и всегда", – резюмировал Зеленский.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

На этой неделе Соединенные Штаты впервые с декабря объявили новый пакет помощи для Украины на 300 млн долларов. Как пояснили, эти средства появились в результате неожиданной экономии по контрактам из ранее профинансированных пакетов помощи.