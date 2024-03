Зеленский обсудил с сенатором Грэмом дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с сенатором США от республиканцев Линдси Грэмом.

Как пишет "Европейская правда", об этом украинский лидер сообщил в Twitter (X).

По словам президента, они обсудили вопросы дальнейшей всесторонней помощи Украине.

Today, I hosted US Senator @LindseyGrahamSC.



We discussed further comprehensive assistance for Ukraine. I informed Senator Graham of the frontline situation and our army's priority needs. It is critical that our partners continue to provide military and technical assistance,… pic.twitter.com/gG8W9zmhec