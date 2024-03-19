Як тема абортів розсварила коаліцію Дональда Туска

Суперечка про аборти для польської політики уже багато років є фундаментальним, а наближення місцевих виборів підігріває емоції до максимуму.

Зараз довкола фактичної заборони абортів вибухнув новий скандал, що загрожує єдності нової коаліції, йдеться у статті публіциста, журналіста порталу Biełsat Міхала Кацевича Аборти, які розкололи владу Польщі: чому коаліція Туска тріщить через "традиції". Далі – короткий її виклад.

Новий виток протистояння почався після того, коли маршалок Сейму Шимон Головня заблокував роботу над законопроєктами, що лібералізують законодавство про аборти.

Значна частина суспільства сподівалася, що уряд Дональда Туска, який прийшов до влади в кінці 2023 року, внесе в законодавство зміни, які розширять доступ до абортів, однак цього не сталося.

Спікер вважає, що не варто починати роботу над законом про аборти перед місцевими виборами (відбудуться 7 та 21 квітня), а також зазначає, що президент Анджей Дуда все одно не підпише жодного закону про лібералізацію доступу до абортів, оскільки неодноразово заявляв, що він проти цього.

Він, його партія "Польща 2050" і коаліційна Польська селянська партія заявляють, що вони виступають за компроміс щодо абортів, закріплений у законі 1993 року, який дозволяє аборти лише в певних випадках.

Крім того, спікер заявляє, що хотів би провести національний референдум щодо лібералізації закону про аборти.

На це, зрозуміло, не погоджуються ані прем’єр-міністр Дональд Туск, ані лівий табір, ані президент Анджей Дуда.

Партія Головні "Польща 2050" бере участь у місцевих виборах разом з Польською селянською партією, яку очолює Владислав Косіняк-Камиш, нинішній міністр оборони.

Вони боротимуться за сільський, більш консервативний електорат у малих населених пунктах, тому й не хочуть вводити лібералізацію закону про аборти безпосередньо перед виборами чи навіть починати роботу над цими законами.

Це зрозуміло, але вийшло зовсім інакше.

Блокуючи роботу над законом про аборти, Головня викликав бурю.

Він домігся ефекту, протилежного тому, який мав на меті. Тема абортів стала частиною передвиборчої кампанії до органів місцевого самоврядування.

Наслідки дій Головні щодо абортів можуть позначитися на його рейтингу. Хоча блокування лібералізації закону про аборти може допомогти на місцевих виборах, особливо партнеру по коаліції, Польській селянській партії, та на президентських виборах 2025 року буде інакше.

Наразі Головня – єдиний крупний політик, який вже оголосив, що братиме участь у президентських виборах.

І на цих виборах претенденту на президентську посаду доведеться шукати якомога ширшої підтримки поляків.

Згідно з опитуванням, проведеним для Oko Press, до 80% виборців партії Головні з попередніх виборів підтримують лібералізацію закону про аборти.

Спікер Сейму повинен взяти це до уваги. Тому що це очікування поляків, особливо молодих виборців і жінок.

Сам Туск явно використовує останній скандал у своїй політичній грі.

У глибині душі прем’єр-міністр усвідомлює, що 2025 року відбудуться президентські вибори і що у них Шимон Головня зійдеться у братовбивчій для владного табору битві з кандидатом від "Громадянської коаліції" Дональда Туска.

Тож Туску вигідно, що спікер вступив у серйозний конфлікт у питанні абортів, яке фактично є світоглядною суперечкою.

А поки спікер Шимон Головня програє, бо дозволив запхати себе у світоглядну нішу, в якій досі перебували Ярослав Качинський і партія "Право і справедливість".

Чи виграють від цього конфлікту польки і поляки, покаже час.

Нині ж польську політичну сцену сколихнув перший серйозний конфлікт всередині владної коаліції.

Докладніше – в матеріалі Міхала Кацевича Аборти, які розкололи владу Польщі: чому коаліція Туска тріщить через "традиції".