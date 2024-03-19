Как тема абортов рассорила коалицию Дональда Туска

Спор об абортах для польской политики уже много лет является фундаментальным, а приближение местных выборов подогревает эмоции до максимума.

Сейчас вокруг фактического запрета абортов разразился новый скандал, угрожающий единству новой коалиции, идет речь в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Аборты, расколовшие власть Польши: почему коалиция Туска трещит из-за "традиций". Далее – краткое ее изложение.

Новый виток противостояния начался после того, как маршалок Сейма Шимон Головня заблокировал работу над законопроектами, либерализующими законодательство об абортах.

Значительная часть общества надеялась, что правительство Дональда Туска, которое пришло к власти в конце 2023 года, внесет в законодательство изменения, которые расширят доступ к абортам, однако этого не произошло.

Спикер считает, что не стоит начинать работу над законом об абортах перед местными выборами (состоятся 7 и 21 апреля), а также отмечает, что президент Анджей Дуда все равно не подпишет ни одного закона о либерализации доступа к абортам, поскольку неоднократно заявлял, что он против этого.

Он, его партия "Польша 2050" и коалиционная Польская крестьянская партия заявляют, что они выступают за компромисс в отношении абортов, закрепленный в законе 1993 года, который позволяет аборты только в определенных случаях.

Кроме того, спикер заявляет, что хотел бы провести национальный референдум по либерализации закона об абортах.

На это, разумеется, не соглашаются ни премьер-министр Дональд Туск, ни левый лагерь, ни президент Анджей Дуда.

Партия Головни "Польша 2050" участвует в местных выборах вместе с Польской крестьянской партией, которую возглавляет Владислав Косиняк-Камыш, нынешний министр обороны.

Они будут бороться за сельский, более консервативный электорат в малых населенных пунктах, поэтому и не хотят вводить либерализацию закона об абортах непосредственно перед выборами или даже начинать работу над этими законами.

Это понятно, но получилось совсем иначе.

Блокируя работу над законом об абортах, Головня вызвал бурю.

Он добился эффекта, противоположного тому, которого хотел достичь. Тема абортов стала частью предвыборной кампании в органы местного самоуправления.

Последствия действий Головни в отношении абортов могут сказаться на его рейтинге. Хотя блокирование либерализации закона об абортах может помочь на местных выборах, особенно партнеру по коалиции, Польской крестьянской партии, но на президентских выборах 2025 года будет иначе.

Сейчас Головня – единственный крупный политик, который уже объявил, что будет участвовать в президентских выборах.

И на этих выборах претенденту на президентский пост придется искать как можно более широкой поддержки поляков.

Согласно опросу, проведенному для Oko Press, до 80% избирателей партии Головни с предыдущих выборов поддерживают либерализацию закона об абортах.

Спикер Сейма должен принять это во внимание. Потому что это ожидания поляков, особенно молодых избирателей и женщин.

Сам Туск явно использует последний скандал в своей политической игре.

В глубине души премьер-министр осознает, что в 2025 году состоятся президентские выборы и что в них Шимон Головня сойдется в братоубийственной для властного лагеря битве с кандидатом от "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

Поэтому Туску выгодно, что спикер вступил в серьезный конфликт в вопросе абортов, который фактически является мировоззренческим спором.

А пока спикер Шимон Головня проигрывает, потому что позволил запихнуть себя в мировоззренческую нишу, в которой до сих пор находились Ярослав Качиньский и партия "Право и справедливость".

Выиграют ли от этого конфликта польки и поляки, покажет время.

Сейчас же польскую политическую сцену всколыхнул первый серьезный конфликт внутри правящей коалиции.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Аборты, расколовшие власть Польши: почему коалиция Туска трещит из-за "традиций".