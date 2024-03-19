Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС по відеозв'язку

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів Євросоюзу 21 березня.

Про це повідомив високопосадовець ЄС у розмові з журналістами на умовах анонімності, інформує "Європейська правда".

"У перший день саміту президент Зеленський візьме участь у дискусії по відеозв'язку", – заявив високопосадовець.

На саміті, серед іншого, проведуть дискусію щодо використання заморожених російських активів та щодо санкцій.

Раніше президент Володимир Зеленський напередодні засідання Європейської ради провів розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Напередодні саміту ЄС Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати Росію як військову загрозу та готуватись до загрози війни, щоб зберегти мир.

18 березня міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Саміт лідерів ЄС – Європейська рада – відбудеться 21-22 березня. На ньому, серед іншого, оцінюватимуть кроки України на шляху до ЄС.