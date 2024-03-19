Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите лидеров Евросоюза 21 марта.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с журналистами на условиях анонимности, информирует "Европейская правда".

"В первый день саммита президент Зеленский примет участие в дискуссии по видеосвязи", – заявил чиновник.

На саммите, среди прочего, проведут дискуссию об использовании замороженных российских активов и о санкциях.

Ранее президент Владимир Зеленский накануне заседания Европейского совета провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Накануне саммита ЕС Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к угрозе войны, чтобы сохранить мир.

18 марта министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Саммит лидеров ЕС – Европейский совет – состоится 21-22 марта. На нем, среди прочего, будут оценивать шаги Украины на пути в ЕС.