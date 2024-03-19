Минобороны Франции отреагировало на российскую выдумку о 2000 французских солдат в Украине

Министерство обороны Франции отвергло заявления главы Службы военной разведки России Сергея Нарышкина о том, что Париж якобы готовит контингент из 2000 солдат для отправки в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ведомство написало в Twitter (X).

"Информация, озвученная Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, является очередным примером систематического использования Россией массовой дезинформации.

Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы предотвратить любую инструментализацию с помощью такого рода кампаний", – говорится в сообщении.

The information relayed by Sergey Naryshkin, Director of the Russian Foreign Intelligence Service, is a further example of the systematic use of mass disinformation by Russia.



We call for utmost vigilance to prevent any instrumentalization through this kind of campaign. – Ministère des Armées 🇫🇷 (@Armees_Gouv) March 19, 2024

В министерстве добавили, что такого рода провокации являются безответственными.

Российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина опубликовало во вторник сообщение, что Москва располагает информацией, согласно которой Франция готовит военный контингент численностью 2000 солдат для отправки в Украину,

"Нынешнее руководство страны (Франции) не озабочено ни смертями простых французов, ни обеспокоенностью генералов. По информации, поступающей в СВР России, уже готовится контингент для отправки в Украину. Сначала он будет включать около 2 000 военнослужащих", – сказал Нарышкин. Таким образом, это подразделение станет "легитимной и приоритетной целью для атак со стороны российских вооруженных сил", уточнил руководитель российской разведки.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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