Минобороны Франции отреагировало на российскую выдумку о 2000 французских солдат в Украине

Министерство обороны Франции отвергло заявления главы Службы военной разведки России Сергея Нарышкина о том, что Париж якобы готовит контингент из 2000 солдат для отправки в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ведомство написало в Twitter (X).

"Информация, озвученная Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, является очередным примером систематического использования Россией массовой дезинформации.

Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы предотвратить любую инструментализацию с помощью такого рода кампаний", – говорится в сообщении.

