Німеччина посилить спроможності міграційного відомства

Німецьке відомство, відповідальне за процедури надання притулку, отримає значне збільшення штату.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Додаткові 1600 штатних посад у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців мають бути заповнені "якнайшвидше", підтвердив агентству dpa речник відомства. За його власною інформацією, наразі у відомстві налічується близько 8 000 вакансій.

Уряд також наполегливо працює над прискоренням та оцифруванням процедур надання притулку, на що буде витрачено 300 мільйонів євро, сказала Фезер.

Міграція є питанням, що викликає розбіжності в Німеччині, підживлюючи популярність ультраправих партій, таких як "Альтернатива для Німеччини".

Фезер повідомила, що уряд вивчає можливість проведення процедур надання притулку в країнах за межами Європи.

"Є експерти, які вважають, що така система можлива, в той час як інші кажуть, що для цього потрібно змінити правову ситуацію", – сказала вона, зазначивши, що ключовими критеріями є права людини, закріплені в німецькому та європейському законодавстві.

Відповідаючи на запитання, де вона може уявити собі такі процедури, Фезер сказала: "Наприклад, у країнах, які знаходяться на шляху до ЄС і дотримуються верховенства права".

Вона підкреслила, що дуже важливо, щоб прохачі притулку були в безпеці протягом всієї процедури і могли бути повернуті в країну походження, якщо вони не мають права на міжнародний захист.

У листопаді канцлер Олаф Шольц і прем'єр-міністри земель Німеччини домовилися про те, що уряд вивчить можливість проведення процедур надання притулку за межами Європи.

Висновки цього аналізу ще не опубліковані, але можуть бути обговорені на наступному засіданні групи наступного тижня.

Нагадаємо, парламент Албанії минулого тижня ратифікував міграційну угоду з Італією, яка дозволяє їй будувати центри для утримання мігрантів у балканській країні.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.