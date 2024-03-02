Германия усилит способности миграционного ведомства

Немецкое ведомство, ответственное за процедуры предоставления убежища, получит значительное увеличение штата.

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью газете Welt am Sonntag, передает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Дополнительные 1600 штатных должностей в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев должны быть заполнены "как можно быстрее", подтвердил агентству dpa представитель ведомства. По его собственной информации, сейчас в ведомстве насчитывается около 8 000 вакансий.

Правительство также упорно работает над ускорением и оцифровкой процедур предоставления убежища, на что будет потрачено 300 миллионов евро, сказала Фезер.

Миграция является вопросом, вызывающим разногласия в Германии, подпитывая популярность ультраправых партий, таких как "Альтернатива для Германии".

Фезер сообщила, что правительство изучает возможность проведения процедур предоставления убежища в странах за пределами Европы.

"Есть эксперты, которые считают, что такая система возможна, в то время как другие говорят, что для этого нужно изменить правовую ситуацию", – сказала она, отметив, что ключевыми критериями являются права человека, закрепленные в немецком и европейском законодательстве.

Отвечая на вопрос, где она может представить себе такие процедуры, Фезер сказала: "Например, в странах, которые находятся на пути к ЕС и придерживаются верховенства права".

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы просители убежища были в безопасности на протяжении всей процедуры и могли быть возвращены в страну происхождения, если они не имеют права на международную защиту.

В ноябре канцлер Олаф Шольц и премьер-министры земель Германии договорились о том, что правительство изучит возможность проведения процедур предоставления убежища за пределами Европы.

Выводы этого анализа еще не опубликованы, но могут быть обсуждены на следующем заседании группы на следующей неделе.

Напомним, парламент Албании на прошлой неделе ратифицировал миграционное соглашение с Италией, которое позволяет ей строить центры для содержания мигрантов в балканской стране.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.