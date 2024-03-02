Водієві, який в'їхав у натовп у польському Щецині, висунули звинувачення

Польська прокуратура висунула звинувачення за чотирма пунктами 33-річному водієві, який вчора на великій швидкості в'їхав у групу пішоходів у Щецині, а потім спричинив зіткнення з трьома іншими автомобілями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Водій дав пояснення у зв’язку з інцидентом і визнав свою провину. Тепер його свідчення перевірятимуть слідчі.

Чоловік вислухав чотири звинувачення. Він відповідатиме за спричинення катастрофи на наземному транспорті, замах на вбивство кількох осіб, втечу з місця події та заподіяння тілесних ушкоджень.

У лікарнях Щецина досі перебувають 20 осіб, які отримали поранення в результаті аварії. Західнопоморський воєвода Адам Рудавський повідомив, що їхній вік коливається від 5 до 62 років. Серед них шестеро дітей та шестеро українців.

Стан двох постраждалих лікарі оцінюють як дуже важкий. Вони перебувають під постійним наглядом анестезіологів та нейрохірургів.

Суд, за клопотанням прокуратури, ухвалив рішення про тримісячний арешт для чоловіка. Підозрюваному загрожує навіть довічне ув'язнення.

Інцидент стався в п'ятницю відразу після 15:00 на площі Родла, одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині в другій половині дня.

Винуватця ДТП – 33-річного поляка – затримали свідки і передали поліції. Чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і мав водійське посвідчення.

Чоловіка доставили до поліцейського ізолятора тимчасового тримання. Його перевірили на вміст алкоголю та наркотиків. Первинні тести не показали наявності одурманюючих речовин. У водія взяли кров для більш ретельного дослідження.

Попередні процесуальні дії під наглядом прокурора показали, що він є особою, яка вже чотири роки перебуває на психіатричному лікуванні.