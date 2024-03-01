Наїзд авто на людей у Щецині: 19 постраждалих, ЗМІ дізнались більше про водія

Кількість постраждалих у результаті наїзду автомобіля на натовп людей у центрі польського міста Щецин 1 березня зросла до 19, правоохоронці вже попередньо допитали затриманого водія – 33-річного чоловіка.

Про це йдеться в публікації RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Водій на броньованому Ford Focus, перевищуючи швидкість, на центральній площі Родла збив 15 людей, після чого втік з місця аварії, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся лоб в лоб з кількома автомобілями – у результаті постраждали ще четверо людей.

Таким чином, загалом через дії водія отримали травми 19 людей, серед них – шестеро дітей. Усіх доправили до лікарень, двоє людей перебувають у важкому стані.

Фото: РАР

Водія – 33-річного поляка – незабаром затримали й доправили до поліцейського ізолятора тимчасового тримання. У нього в крові не виявили алкоголю чи наркотиків, але, за неофіційними даними RMF FM, він перебуває на психіатричному лікуванні.

Затриманому довелося пояснювати поліцейським, що він виїхав на своїй машині на переповнений тротуар, бо чогось злякався і йому здалося, що його хтось переслідує.

Заступник начальника обласної поліції Марек Яшталь заявив, що "драма, яка розгорнулася на площі Родла, безумовно, не була терористичним актом". Регіональна прокуратура в Щецині розпочала розслідування за фактом спричинення катастрофи в наземному транспорті.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Гданську сталася ДТП за участю рейсового автобуса і трамвая, в якій постраждали 13 людей.