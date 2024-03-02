Водителю, который въехал в толпу в польском Щецине, предъявили обвинения

Польская прокуратура предъявила обвинения по четырем пунктам 33-летнему водителю, который вчера на большой скорости въехал в группу пешеходов в Щецине, а затем вызвал столкновение с тремя другими автомобилями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Водитель дал объяснения в связи с инцидентом и признал свою вину. Теперь его показания будут проверять следователи.

Мужчина выслушал четыре обвинения. Он будет отвечать за причинение катастрофы на наземном транспорте, покушение на убийство нескольких лиц, побег с места происшествия и причинение телесных повреждений.

В больницах Щецина до сих пор находятся 20 человек, получивших ранения в результате аварии. Западнопоморский воевода Адам Рудавский сообщил, что их возраст колеблется от 5 до 62 лет. Среди них шестеро детей и шестеро украинцев.

Состояние двух пострадавших врачи оценивают как очень тяжелое. Они находятся под постоянным наблюдением анестезиологов и нейрохирургов.

Суд, по ходатайству прокуратуры, принял решение о трехмесячном аресте для мужчины. Подозреваемому грозит даже пожизненное заключение.

Инцидент произошел в пятницу сразу после 15:00 на площади Родла, одном из крупнейших и наиболее загруженных перекрестков в Щецине во второй половине дня.

Виновника ДТП – 33-летнего поляка – задержали свидетели и передали полиции. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и имел водительское удостоверение.

Мужчину доставили в полицейский изолятор временного содержания. Его проверили на содержание алкоголя и наркотиков. Первичные тесты не показали наличия одурманивающих веществ. У водителя взяли кровь для более тщательного исследования.

Предварительные процессуальные действия под наблюдением прокурора показали, что он является лицом, которое уже четыре года находится на психиатрическом лечении.