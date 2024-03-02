Міністр оборони Фінляндії: Гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликає Захід посилити військову підтримку України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії і не надала Україні достатньої підтримки.
Мета ЄС – поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року.
Чехія раніше повідомила, що виявила 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель.
Оціночна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд євро. Рішення про фінансування поки що не ухвалено.
"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", – заявив Хяккянен.
Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи в цьому вже є, зазначив Хяккянен.
"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", – сказав він.
Раніше повідомлялося, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.
Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро.