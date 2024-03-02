Министр обороны Финляндии: Деньги на снаряды для Украины должны быть найдены немедленно

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает Запад усилить военную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезность войны сквозь призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки.

Цель ЕС – поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в этом году.

Чехия ранее сообщила, что обнаружила 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Страна обратилась к другим странам ЕС и НАТО с просьбой помочь в финансировании закупок.

Оценочная стоимость боеприпасов составляет около 1,3 млрд евро. Решение о финансировании пока не принято.

"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", – заявил Хяккянен.

Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. Определенные успехи в этом уже есть, отметил Хяккянен.

"Европейские страны смогли увеличить собственное производство, и они близки к достижению цели", – сказал он.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов Европейского Союза, которую совместно финансируют различные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро.