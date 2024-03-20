Шмигаль розповів про "продуктивну зустріч" з Боррелем у Брюсселі

Глава уряду Денис Шмигаль напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі провів зустріч з очільником дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Про це Шмигаль розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Шмигаль та Боррель обговорили подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру та Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС.

Прем’єр подякував за рішення про додаткові 5 млрд євро на військову підтримку України.

На зустрічі також йшлося про використання заморожених російських активів для потреб України, підтримку "формули миру", підготовку до проведення глобального "саміту миру", ухвалення переговорної рамки та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 березня розпочав робочий візит до Брюсселя, де пройде засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди.

Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем’єр-міністр, делегацію ЄС – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.



