Шмыгаль рассказал о "продуктивной встрече" с Боррелем в Брюсселе

Глава правительства Денис Шмыгаль накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе провел встречу с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем.

Об этом Шмыгаль рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности в рамках Европейского фонда мира и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.

Премьер поблагодарил за решение о дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины.

На встрече также шла речь об использовании замороженных российских активов для нужд Украины, поддержке "формулы мира", подготовке к проведению глобального "саммита мира", принятии переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 марта начал рабочий визит в Брюссель, где пройдет заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование Соглашения.

Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.