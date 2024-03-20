Шмыгаль рассказал о "продуктивной встрече" с Боррелем в Брюсселе
Глава правительства Денис Шмыгаль накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе провел встречу с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем.
Об этом Шмыгаль рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".
Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности в рамках Европейского фонда мира и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.
Премьер поблагодарил за решение о дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины.
На встрече также шла речь об использовании замороженных российских активов для нужд Украины, поддержке "формулы мира", подготовке к проведению глобального "саммита мира", принятии переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 марта начал рабочий визит в Брюссель, где пройдет заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.
Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование Соглашения.
Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.