Боррель: Кордон з Україною треба розблокувати

Глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що польські протестувальники повинні розблокувати український кордон та вирішити суперечку про імпорт в інший спосіб.

Про це Боррель сказав на брифінгу в Брюсселі у середу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Боррель наголосив, що кордон з Україною необхідно розблокувати.

"Стосовно блокування кордону. Так, ми про це знаємо, уважно стежимо за цими подіями. Звісно, кордон має бути розблокований", – сказав Боррель.

Незважаючи на те, які причини наводять блокувальники, ці проблеми можуть бути вирішені іншими засобами, наголосив він.

"Ми повинні мати вільний транзит між Україною та ЄС для військових та цивільних цілей. Я розумію, можуть бути занепокоєння. Але шлях розв’язання не має підривати транзит між Україною і Польщею у цей критичний момент", – додав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що польські фермери мають намір блокувати рух пасажирських автобусів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

Повідомляли, що у середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.