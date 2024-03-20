Боррель: Границу с Украиной надо разблокировать

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что польские протестующие должны разблокировать украинскую границу и решить спор об импорте другим способом.

Об этом Боррель сказал на брифинге в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что границу с Украиной необходимо разблокировать.

"По поводу блокирования границы: да, мы об этом знаем, внимательно следим за этими событиями. Конечно, граница должна быть разблокирована", – сказал Боррель.

Несмотря на то, какие причины приводят блокировщики, эти проблемы могут быть решены другими средствами, подчеркнул он.

"Мы должны иметь свободный транзит между Украиной и ЕС для военных и гражданских целей. Я понимаю, могут быть беспокойства. Но путь решения не должен подрывать транзит между Украиной и Польшей в этот критический момент", – добавил глава дипломатии ЕС.

Напомним, в среду стало известно, что польские фермеры намерены блокировать движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медыка – Шегини".

Сообщалось, что в среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.