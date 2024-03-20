Шмигаль передав Брюсселю план реформ для отримання мільярдної підтримки від ЄС

Глава уряду України Денис Шмигаль у середу передав Європейській комісії план реформ, за умови виконання якого Україна отримуватиме виплати за програмою Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу з Шмигалем в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Кабмін ухвалив план, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу, 18 березня.

"Причина вашого візиту до комісії – ви передаєте Український план. Це насправді ключовий момент у нашій співпраці. Ваш успіх ще більше вражає тому, що пройшло лише 19 днів, як почала діяти програма Ukraine Facility", – сказала фон дер Ляєн на брифінгу зі Шмигалем.

План окреслює, як Україна може повернутись до швидкого зростання та почати відновлення втрат, спричинених війною, зауважила фон дер Ляєн. Вона додала, що план поєднує реформи та інвестиції.

Тепер план пройде оцінку у Єврокомісії. "Але я дуже переконана, що невдовзі ми зможемо надати позитивну рекомендацію Раді, аби підтримати план", – сказала фон дер Ляєн.

Європейська комісія у середу переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро. Обсяг траншу, який був виділений безумовно, – 4,5 млрд євро.

У майбутньому ж транші будуть прив'язані до плану реформ. Читайте детально: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.