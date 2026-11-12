Прем'єр Люксембургу про фінансування України: принципи важливіші за гроші

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив про необхідність знайти подальше фінансування для України і висловив підтримку кандидатури голови Євроради Антоніу Кошти як представника Європи на переговорах з РФ.

Про це він сказав перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, передає "Європейська правда".

Фріден, як він сам розповів, на саміті цього разу окрім своєї країни представляє також Бельгію та Нідерланди.

"Передусім принципи важливіші за гроші. Ми підтримуємо Україну, бо вона зазнала вторгнення Росії, а Росія хоче змінити кордони силою, і це неприйнятно. Це стосується не лише України, а й ширшого кола країн, всіх нас", – сказав він.

"Справді, ми повинні знайти необхідні кошти, позика на 90 млрд євро це вже доволі важливе фінансове зобов'язання, а решту треба зробити в рамках дискусії, яку ми тут будемо мати. Не хочу спекулювати про деталі, але нам треба знайти необхідні засоби на підтримку України не тільки взимку, а й у середньостроковій перспективі", – додав прем'єр Люксембургу.

Коментуючи питання щодо представника Європи на переговорах з Росією, Фріден заявив, що, на його думку, "ідеальною особою для представлення ЄС" є голова Європейської ради та колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028-2034 роки в залежність від згоди всіх країн Євросоюзу фінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро 2027 року.

У відповідь на це, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав лист Мерца "шантажем".

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца.