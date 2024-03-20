Шмыгаль передал Брюсселю план реформ для получения миллиардной поддержки от ЕС

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль в среду передал Европейской комиссии план реформ, при условии выполнения которого Украина будет получать выплаты по программе Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге с Шмыгалем в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Кабмин принял план, который является основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза, 18 марта.

"Причина вашего визита в комиссию – вы передаете украинский план. Это на самом деле ключевой момент в нашем сотрудничестве. Ваш успех еще больше поражает потому, что прошло всего 19 дней с тех пор, как начала действовать программа Ukraine Facility", – сказала фон дер Ляйен на брифинге со Шмыгалем.

План определяет, как Украина может вернуться к быстрому росту и начать восстановление от потерь, вызванных войной, отметила фон дер Ляйен. Она добавила, что план сочетает в себе реформы и инвестиции.

Теперь план пройдет оценку в Еврокомиссии. "Но я убеждена, что вскоре мы сможем предоставить положительную рекомендацию Совету, чтобы поддержать план", – сказала фон дер Ляйен.

Европейская комиссия в среду перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро. Объем транша, который был выделен безусловно, – 4,5 млрд евро.

В будущем же транши будут привязаны к плану реформ. Читайте подробно: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.