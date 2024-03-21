Поляки оцінили перші 100 днів роботи Туска

Поляки переважно позитивно оцінили перші 100 днів роботи нового уряду в частині сфер, але є і ті, де переважає негативна оцінка.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення польських RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

100 днів роботи уряду Дональда Туска виповниться у п’ятницю, з цієї нагоди ЗМІ замовили опитування громадської думки щодо того, як люди оцінюють результати за цей період за такими сферами: доступ до європейських коштів, зовнішня політика, проблеми у судовій системі, ЗМІ, питання сільського господарства, захист прав жінок та притягнення до відповідальності представників попередньої влади.

У питаннях нормалізації відносин з ЄС і зовнішньої політики роботу уряду оцінили переважно позитивно: понад 61% назвали успіхом розблокування доступу до європейських коштів, дії у зовнішній політиці – 50,7%.

Щодо оцінки дій у питаннях судової системи, ЗМІ та забезпечення відповідальності представників попередньої влади думки розділилися, хоч і з невеликою перевагою позитивної оцінки.

У третьому блоку питань переважає негативна оцінка дій уряду.

Так, 47% респондентів вважають невдачею те, як уряд відреагував на протести фермерів (позитивно – трохи більше 21%, а 31% відповіли "важко визначитися"), 41,7% – зміну ситуації з правами жінок (позитивну оцінку дали 30,5% і майже 28% – "важко визначитися"). Понад 52% невдоволені темпами виконання передвиборчих обіцянок.

Опитування проводилося ще 8-10 березня компанією United Surveys методами CATI/CAWI на вибірці з 1000 осіб.

Давніші опитування засвідчили, що більшість поляків звинувачують у проблемах фермерів Євросоюз та його політику щодо України.

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