Поляки оценили первые 100 дней работы Туска

Поляки преимущественно положительно оценили первые 100 дней работы нового правительства по части направлений, но есть и те, где преобладает негативная оценка.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу польских RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

100 дней работы правительства Дональда Туска исполнится в пятницу, по этому случаю СМИ заказали опрос общественного мнения о том, как люди оценивают результаты за этот период в таких сферах: доступ к европейским средствам, внешняя политика, проблемы в судебной системе, СМИ, вопросы сельского хозяйства, защита прав женщин и привлечение к ответственности представителей предыдущей власти.

В вопросах нормализации отношений с ЕС и внешней политики работу правительства оценили преимущественно положительно: более 61% назвали успехом разблокирование доступа к европейским средствам, действия во внешней политике – 50,7%.

В оценке действий в вопросах судебной системы, СМИ и обеспечения ответственности представителей предыдущей власти мнения разделились, хотя и с небольшим перевесом положительной оценки.

В третьем блоке вопросов преобладает негативная оценка действий правительства.

Так, 47% респондентов считают неудачей то, как правительство отреагировало на протесты фермеров (положительно – чуть более 21%, а 31% ответили "трудно определиться"), 41,7% – изменение ситуации с правами женщин (положительную оценку дали 30,5% и почти 28% – "трудно определиться"). Более 52% недовольны темпами выполнения предвыборных обещаний.

Опрос проводился еще 8-10 марта компанией United Surveys методами CATI/CAWI на выборке из 1000 человек.

Более давние опросы показали, что большинство поляков обвиняют в проблемах фермеров Евросоюз и его политику в отношении Украины.

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