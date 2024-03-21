Reuters: Саміт ЄС не погодить остаточно озброєння України за рахунок прибутків від росактивів

Лідери Європейського Союзу обговорять у четвер план із використання мільярдів євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України, однак навряд чи ухвалять остаточне рішення.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За словами дипломатів, ідея використання прибутків від знерухомлених російських коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але для окремих країн це питання є вкрай гострим.

Велика увага на саміті буде прикута до реакції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує тісніші зв'язки з РФ, ніж інші лідери ЄС, і виступає проти відправки зброї в Україну.

Ця пропозиція також викликає питання у нейтральних або позаблокових країн, таких як Мальта, Австрія та Ірландія.

Відтак на саміті не очікується прийняття остаточного рішення, але лідери вкажуть, як ЄС має діяти з цією пропозицією, зазначає агентство.

У проєкті декларації саміту йдеться про те, що лідери "проаналізували прогрес" у використанні надходжень "на користь України, в тому числі можливо, для фінансування військової підтримки", і просять органи ЄС "просунути роботу вперед".

У проєкті також сказано, що ЄС "прагне підвищити свою загальну оборонну готовність і спроможність відповідно до своїх потреб і амбіцій" на тлі "зростання загроз і викликів безпеці".

У документі посадовцям ЄС пропонують ретельно вивчити план Європейської комісії з розвитку європейської збройової промисловості шляхом заохочення країн ЄС купувати європейську зброю і об'єднуватися для реалізації спільних проєктів.

Цього тижня Європейська комісія запропонувала перерахувати близько 90% від прибутків, отриманих від заморожених російських коштів, до фонду ЄС, який використовується для фінансування озброєнь для Києва.

За оцінками комісії, прибуток від цих активів – різних цінних паперів і готівки російського центрального банку – може становити від 2,5 млрд євро до 3 млрд євро на рік.

Активи заморожені центральними депозитаріями ЄС, переважно бельгійським Euroclear.