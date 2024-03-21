Бельгия поддерживает предложение отдать доходы от росактивов на оружие для Украины

Премьер Бельгии Александр Де Кроо в четверг приветствовал предложение Европейского Союза использовать миллиарды евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

На этой неделе Европейская комиссия предложила перечислять около 90% от доходов, полученных из замороженных активов РФ, на закупку оружия Киеву. Активы заморожены центральными депозитариями ЕС, преимущественно бельгийским Euroclear.

"Это хорошее предложение... Я думаю, что это разумный способ сделать это. Я думаю, что идея направить это преимущественно на закупку вооружений имеет полный смысл", – прокомментировал де Кроо в интервью агентству.

Глава правительства Бельгии отметил, что пока слышал "только положительные комментарии" от других лидеров по этому предложению.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг, однако вряд ли примут окончательное решение.

Согласно предложению комиссии, 90% прибыли будет направлено через фонд Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины. Остальное будет использовано на восстановление и реконструкцию.