ЗМІ: США запропонували G7 механізм, щоб залучити для України $50 млрд з допомогою росактивів

США запропонували своїм союзникам по "Групі семи" створити спеціальну компанію для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів, і використати отримані кошти на підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з відповідним планом.

Пропозиція передбачає об'єднання 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які були знерухомлені країнами G7 і Європейським Союзом, в підприємство спеціального призначення, прибутки від якого забезпечать так звані "облігації свободи".

Понад дві третини заморожених активів Росії заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. Надходження від потенційного розміщення облігацій майже дорівнювали б 60 мільярдам доларів американської допомоги, які все ще застрягли в Конгресі.

За словами одного з учасників, дискусії перебувають на ранній стадії і тривають. Деякі країни "Великої сімки", включаючи Німеччину і Францію, висловили застереження щодо нової ідеї, сказав інший співрозмовник.

За словами співрозмовника, ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і заарештувати ці активи.

Раніше G7 заявляла, що активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не погодиться виплатити Україні компенсацію за завдані збитки.

Аргумент США полягає в тому, що необхідно розробити варіант, який би максимізував дохід від заморожених активів і передбачив би вартість несподіваних прибутків, щоб швидше надати Україні більшу підтримку.

Як повідомлялося, деякі західні банки почали лобіювати проти пропозиції ЄС щодо перерозподілу мільярдів євро відсотків, отриманих від заморожених російських активів, побоюючись, що це може призвести до дорогих судових розглядів.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що Відень виступає проти ідеї використання прибутків від заморожених активів Росії на фінансування зброї для України.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.