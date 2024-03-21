США предложили G7 механизм, чтобы привлечь для Украины $50 млрд с помощью росактивов

США предложили своим союзникам по "Группе семи" создать специальную компанию для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов, и использовать полученные средства на поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с соответствующим планом.

Предложение предусматривает объединение 280 млрд долларов активов российского центрального банка, которые были обездвижены странами G7 и Европейским Союзом, в предприятие специального назначения, доходы от которого обеспечат так называемые "облигации свободы".

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 миллиарда долларов чистой прибыли в год. Поступления от потенциального размещения облигаций почти равнялись бы 60 миллиардам долларов американской помощи, которые все еще застряли в Конгрессе.

По словам одного из участников, дискуссии находятся на ранней стадии и продолжаются. Некоторые страны "Большой семерки", включая Германию и Францию, выразили предостережения относительно новой идеи, сказал другой собеседник.

По словам собеседника, эти усилия могут принести гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и арестовать эти активы.

Ранее G7 заявляла, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

Аргумент США заключается в том, что необходимо разработать вариант, который бы максимизировал доход от замороженных активов и предусмотрел бы стоимость неожиданных прибылей, чтобы быстрее предоставить Украине большую поддержку.

Как сообщалось, некоторые западные банки начали лоббировать против предложения ЕС по перераспределению миллиардов евро процентов, полученных от замороженных российских активов, опасаясь, что это может привести к дорогостоящим судебным разбирательствам.

Напомним, канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что Вена выступает против идеи использования доходов от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александер Де Кроо поддержали идею использования доходов от российских активов для военной помощи Украине.