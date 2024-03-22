Франція цього року надала притулок 19 дезертирам з російської армії

Дев'ятнадцять громадян Росії, які дезертирували з російської армії, отримали притулок у Франції з початку 2024 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомив цієї п'ятниці, 22 березня, французький Національний суд у справах притулку (CNDA).

Згідно з повідомленням суду, "винесеними в період з 1 січня до середини березня 2024 року рішеннями було задоволено 19 прохань про надання притулку".

Торік у липні суд прийняв доктрину, яка полягає в наданні статусу біженця громадянам Росії, які "продемонстрували наявність особистих ризиків переслідування в разі повернення в Росію через те, що вони не піддалися частковій мобілізації в рамках війни, яку ведуть російські збройні сили проти України".

Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, ґрунтується на європейській директиві від 13 грудня 2011 року та рішенні Суду Європейського Союзу від 26 лютого 2015 року.

"Щоб претендувати на захист за статусом біженця, ви повинні довести свою мобілізаційну придатність конкретними елементами, такими як документи або доповідні та персоналізовані декларації", – пояснила віцепрезидент CNDA Крістін Массе-Дегуа.

Торік у вересні в Німеччині повідомляли, що з початку повномасштабної війни РФ в Україні близько 3500 російських чоловіків призовного віку попросили притулку в Німеччині – з них тільки близько 90 осіб отримали статус біженця.

Нагадаємо, посол України у Німеччині Олексій Макєєв розкритикував оприлюднену німецькими політиками ініціативу надати притулок громадянам Росії, які залишили свою країну у зв'язку з оголошеною президентом РФ мобілізацією.