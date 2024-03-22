Девятнадцать граждан России, которые дезертировали из российской армии, получили убежище во Франции с начала 2024 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил в эту пятницу, 22 марта, французский Национальный суд по делам убежища (CNDA).

Согласно сообщению суда, "вынесенными в период с 1 января до середины марта 2024 года решениями было удовлетворено 19 просьб о предоставлении убежища".

В июле прошлого года суд принял доктрину, которая заключается в предоставлении статуса беженца гражданам России, "продемонстрировавшим наличие личных рисков преследования в случае возвращения в Россию из-за того, что они не подверглись частичной мобилизации в рамках войны, которую ведут российские вооруженные силы против Украины".

Эта доктрина, первая во Франции в отношении дезертиров из российской армии, основывается на европейской директиве от 13 декабря 2011 года и решении Суда Европейского Союза от 26 февраля 2015 года.

"Чтобы претендовать на защиту по статусу беженца, вы должны доказать свою мобилизационную пригодность конкретными элементами, такими как документы или докладные и персонализированные декларации", – пояснила вице-президент CNDA Кристин Массе-Дегуа.

В сентябре прошлого года в Германии сообщали, что с начала полномасштабной войны РФ в Украине около 3500 российских мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии – из них только около 90 человек получили статус беженца.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал обнародованную немецкими политиками инициативу предоставить убежище гражданам России, покинувшим свою страну в связи с объявленной президентом РФ мобилизацией.