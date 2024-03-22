Шольц считает "симпатичной" идею Эстонии относительно 0,25% ВВП для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствует инициативу премьер-министра Эстонии Каи Каллас относительно целевого показателя расходов ЕС для Украины на уровне 0,25% валового внутреннего продукта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

После саммита ЕС в Брюсселе Шольц назвал это предложение "симпатичным" и указал на расчеты, согласно которым ЕС должен был бы тратить 0,8% своего экономического производства, чтобы достичь уровня расходов США.

"Вот почему такие стандарты являются хорошими и полезными, поскольку они обеспечивают дальнейшую ясность", – сказал он.

В начале саммита Каллас заявила, что если бы каждая страна выделяла хотя бы 0,25 процента своего валового внутреннего продукта на военную помощь, украинцы могли бы превзойти Россию в военных расходах.

Согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), Эстония сейчас тратит почти 3,6% своего ВВП на поддержку Украины – больше, чем любая другая страна мира. Германия сейчас тратит около 0,6%. Однако другие экономически сильные страны ЕС, такие как Франция, Италия и Испания, тратят значительно меньше 0,25 процента, а их показатель составляет около 0,07 процента.

Ранее Эстония подготовила план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

В целом Таллинн выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро до 2027 года.