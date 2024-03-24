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У Британії заявили, що Росія змушена тримати флот у портах, і навіть там – тоне

Новини — Неділя, 24 березня 2024, 17:03 — Христина Бондарєва

Міністр оборони Британії Грант Шаппс відреагував на повідомлення про ураження ЗСУ великих десантних кораблів Росії "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

Своєю реакцією міністр поділився у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Шаппс відзначив, що незаконна окупація України Путіним вимагає величезних витрат від Чорноморського флоту Росії, який зараз функціонально неактивний. 

"Росія плавала Чорним морем з 1783 року, але зараз змушена обмежувати свій флот портами. І навіть там путінські кораблі тонуть!", – написав міністр, коментуючи повідомлення, що Сили оборони України успішно вразили десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Нещодавно британська розвідка розповіла про невдалі спроби РФ замаскувати літаки й кораблі.

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