Міністр оборони Британії Грант Шаппс відреагував на повідомлення про ураження ЗСУ великих десантних кораблів Росії "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

Своєю реакцією міністр поділився у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Шаппс відзначив, що незаконна окупація України Путіним вимагає величезних витрат від Чорноморського флоту Росії, який зараз функціонально неактивний.

"Росія плавала Чорним морем з 1783 року, але зараз змушена обмежувати свій флот портами. І навіть там путінські кораблі тонуть!", – написав міністр, коментуючи повідомлення, що Сили оборони України успішно вразили десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP