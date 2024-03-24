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В Британии заявили, что Россия вынуждена держать флот в портах, и даже там – тонет

Новости — Воскресенье, 24 марта 2024, 17:03 — Кристина Бондарева

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на сообщение о поражении ВСУ больших десантных кораблей России "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе.

Своей реакцией министр поделился в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Шаппс отметил, что незаконная оккупация Украины Путиным требует огромных затрат от Черноморского флота России, который сейчас функционально неактивен. 

"Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но сейчас вынуждена ограничивать свой флот портами. И даже там путинские корабли тонут!", – написал министр, комментируя сообщение, что Силы обороны Украины успешно поразили десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Напомним, поздно вечером 23 марта появились сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Недавно британская разведка рассказала о неудачных попытках РФ замаскировать самолеты и корабли.

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