Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на сообщение о поражении ВСУ больших десантных кораблей России "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе.

Своей реакцией министр поделился в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Шаппс отметил, что незаконная оккупация Украины Путиным требует огромных затрат от Черноморского флота России, который сейчас функционально неактивен.

"Россия плавала по Черному морю с 1783 года, но сейчас вынуждена ограничивать свой флот портами. И даже там путинские корабли тонут!", – написал министр, комментируя сообщение, что Силы обороны Украины успешно поразили десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP