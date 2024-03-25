Спікер Сейму: Ракети РФ можуть залітати у повітряний простір Польщі, поки в Україні війна

Спікер польського Сейму Шимон Головня заявив, що поки в Україні триває війна, інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися.

Його заяву наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Головня коментував ситуацію, яка трапилась у неділю, 24 березня, коли російська ракета порушила польський повітряний простір.

"Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме війна в Україні, вони будуть траплятися", – зазначив він.

Спікер Сейму додав, що найголовнішим є те, що "всі системи спрацювали". Він також закликав вдосконалювати роботу цих систем, "не шкодуючи ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися".

Головня зауважив, що дії щодо збиття ракет мають ухвалюватись таким чином, щоб не нашкодити цивільному населенню.

"Якщо збити таку ракету, її уламки мають кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що військові вчинили так, як і мали б", – додав він.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Польща проінформувала про інцидент союзників по НАТО та заявила, що вимагатиме у Росії пояснень.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.