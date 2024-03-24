Польща вимагатиме у Росії пояснити проліт ракети

Польща вимагатиме від Росії надати пояснення після того, як російська ракета у ніч на неділю порушила повітряний простір країни НАТО.

Про це в неділю заявив речник МЗС Польщі Павло Вронський, його слова наводить офіційний сайт міністерства, пише "Європейська правда.

У його заяві вказано, що "Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору".

"Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителям і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни", – йдеться в повідомленні.

"Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів", – підкреслив Вронський.

Він висловив співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У Збройних силах Польщі заявили, що знали траєкторію польоту ракети, і було зрозуміло, що об'єкт не попрямує вглиб країни. У повітря було підняти польську авіацію та авіацію союзників.

Польща проінформувала про інцидент союзників по НАТО.

Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, запущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року, також у Люблінському воєводстві. Тоді ракета перебувала на польській територій менш ніж три хвилини.