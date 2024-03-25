Спикер Сейма: Ракеты РФ могут залетать в воздушное пространство Польши, пока в Украине война

Спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться.

Его заявление приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Головня комментировал ситуацию, которая произошла в воскресенье, 24 марта, когда российская ракета нарушила польское воздушное пространство.

"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться", – отметил он.

Спикер Сейма добавил, что самым главным является то, что "все системы сработали". Он также призвал совершенствовать работу этих систем, "не жалея ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться".

Головня отметил, что действия по сбиванию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не навредить гражданскому населению.

"Если сбить такую ракету, ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что военные поступили так, как и должны были бы", – добавил он.

В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Польша проинформировала об инциденте союзников по НАТО и заявила, что потребует у России объяснений.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.