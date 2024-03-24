Польща повідомила союзникам, що ракета РФ порушила кордон НАТО

Польща проінформувала союзників по НАТО про перебіг ще одного інциденту порушення кордону Альянсу російською ракетою.

Про це повідомив глава Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сівера, пише "Європейська правда".

У неділю вранці Сівера повідомив у своєму Twitter (Х), що після 5 години ранку обговорив вторгнення російської ракети у повітряний простір Польщі з главою Міноборони Владиславом Косіняком-Камишем.

Про інцидент поінформований президент Польщі Анджей Дуда та союзники.

"Союзники були також поінформовані про перебіг ще одного інциденту порушення кордону НАТО бойовими засобами Російської Федерації" – зазначив Сівера.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії.

Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У Збройних силах Польщі заявили, що знали траєкторію польоту ракети, і було зрозуміло, що об'єкт не попрямує вглиб країни. У повітря було підняти польську авіацію та авіацію союзників.

Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, запущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року, також у Люблінському воєводстві. Тоді ракета перебувала на польській територій менш ніж три хвилини.