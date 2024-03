Спікер парламенту Естонії перебуває у Києві, зустрівся з головою Ради і прем'єром

У Києві у вівторок перебуває з візитом спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

Стефанчук опублікував фото з Хуссаром з їхньої зустрічі, зазначивши, що висловив подяку Естонії за активну підтримку України, у тому числі за вже 18-й пакет військової допомоги.

За його словами, спікери говорили про європейську та євроатлантичну інтеграцію України, посилення санкційного тиску на Росію та механізми використання заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Естонія є одним з найактивніших "друзів України".

Estonia is one of the most active partners and the leaders in providing comprehensive assistance to #Ukraine. We discussed defence aid to 🇺🇦, holding russia accountable and the confiscation of frozen russian assets at a meeting with 🇪🇪 @Riigikogu Speaker Lauri Hussar. Estonia is… pic.twitter.com/aoqXb5Mc5h