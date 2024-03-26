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Спікер парламенту Естонії перебуває у Києві, зустрівся з головою Ради і прем'єром

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Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 18:02 — Марія Ємець

У Києві у вівторок перебуває з візитом спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

Стефанчук опублікував фото з Хуссаром з їхньої зустрічі, зазначивши, що висловив подяку Естонії за активну підтримку України, у тому числі за вже 18-й пакет військової допомоги.  

За його словами, спікери говорили про європейську та євроатлантичну інтеграцію України, посилення санкційного тиску на Росію та механізми використання заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Естонія є одним з найактивніших "друзів України".

"Обговорили оборонну підтримку України, притягнення Росії до відповідальності та конфіскацію заморожених російських активів. Естонія є активним промоутером цього питання", – розповів він про зустріч з Хуссаром.

У понеділок 25 березня Хуссар зустрічався з лідерами парламенту Польщі, де також акцентував на важливості підтримки України і притягнення Росії до відповідальності. 

Естонська сторона ще не повідомляла деталей про зустрічі у Києві. 

Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд багатьом топпосадовцям з Естонії, Латвії та Литви, а естонську прем'єрку Каю Каллас, держсекретаря і міністра внутрішніх справ оголосила у розшук. 

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав ці рішення Москви "визнанням, що вони роблять правильні речі".

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