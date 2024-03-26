Спікер парламенту Естонії перебуває у Києві, зустрівся з головою Ради і прем'єром

У Києві у вівторок перебуває з візитом спікер парламенту Естонії Лаурі Хуссар.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

Стефанчук опублікував фото з Хуссаром з їхньої зустрічі, зазначивши, що висловив подяку Естонії за активну підтримку України, у тому числі за вже 18-й пакет військової допомоги.

За його словами, спікери говорили про європейську та євроатлантичну інтеграцію України, посилення санкційного тиску на Росію та механізми використання заморожених російських активів.

Вітаю у Києві Спікера @Riigikogu Лаурі Хуссара. Подякував Парламенту 🇪🇪 за всі рішення та політичну підтримку 🇺🇦.



Також подякував за рішення Уряду 🇪🇪 про надання 18-го пакету військово-технічної допомоги Україні.



Обговорили європейську та євроатлантичну інтеграцію 🇺🇦.… pic.twitter.com/Vfi20c8Rnz – Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) March 26, 2024

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Естонія є одним з найактивніших "друзів України".

Estonia is one of the most active partners and the leaders in providing comprehensive assistance to #Ukraine. We discussed defence aid to 🇺🇦, holding russia accountable and the confiscation of frozen russian assets at a meeting with 🇪🇪 @Riigikogu Speaker Lauri Hussar. Estonia is… pic.twitter.com/aoqXb5Mc5h – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 26, 2024

"Обговорили оборонну підтримку України, притягнення Росії до відповідальності та конфіскацію заморожених російських активів. Естонія є активним промоутером цього питання", – розповів він про зустріч з Хуссаром.

У понеділок 25 березня Хуссар зустрічався з лідерами парламенту Польщі, де також акцентував на важливості підтримки України і притягнення Росії до відповідальності.

Естонська сторона ще не повідомляла деталей про зустрічі у Києві.

Нагадаємо, Росія заборонила в'їзд багатьом топпосадовцям з Естонії, Латвії та Литви, а естонську прем'єрку Каю Каллас, держсекретаря і міністра внутрішніх справ оголосила у розшук.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав ці рішення Москви "визнанням, що вони роблять правильні речі".