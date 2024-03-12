Глава МЗС Естонії відреагував на російську заборону в’їзду балтійським топпосадовцям

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прокоментував рішення Росії заборонити в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, а також оголошення РФ у розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.

Як пише "Європейська правда", відповідний допис він опублікував у Twitter (X).

За його словами, рішення РФ видати ордери на арешт та заборонити в'їзд балтійським політикам свідчить про те, що вони роблять правильні речі, стаючи на захист України та послаблюючи військову активність Росії.

"І знову ж таки, це лише підтверджує, що (президент РФ Владімір) Путін не терпить свободи слова та вільних дій", – зазначив Тсахкна.

Раніше у вівторок Росія оголосила заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям.

Крім того, РФ оголосила в розшук міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголошена МВС РФ у розшук. Генпрокурор Естонії Андрес Пармас заявив, що це зробить ризикованішими її закордонні поїздки.