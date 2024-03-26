Сейм Литви попередньо підтримав визнання місцевої Компартії злочинною організацією

Литовський Сейм 26 березня на стадії внесення схвалив законопроєкт, метою якого є юридична оцінка Комуністичної партії Литви (КПЛ) як злочинної організації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За пропозицію визнання КПЛ злочинною організацією проголосували 52 члени литовського Сейму, проти – четверо, а 43 депутати утрималися.

У проєкті також передбачається, щоб члени КПЛ, які раніше обіймали керівні посади, були обмежені в можливостях участі в політичній і дипломатичній діяльності Литви.

"Після ухвалення цього закону Литовська держава констатує, що Комуністична партія Литви несе відповідальність за співробітництво з окупаційною владою, застосування репресивних заходів проти народу Литви і самої держави", – наголосив один із ініціаторів пропозиції, член фракції консерваторів Аудронюс Ажубаліс.

Політик підкреслив, що законопроєкт стосується лише оцінки Компартії Литви як юридичної особи та її керівників, а "до рядових членів КПЛ це не має жодного стосунку".

Водночас членкиня Змішаної групи членів Сейму Агне Ширінскене вважає проєкт неактуальним, оскільки більшість лідерів Компартії Литви вже й так не беруть участі в активній політиці.

Зазначимо, що пропозиції оголосити Комуністичну партію Литви злочинною організацією в литовському Сеймі висували ще у 2018 році.

У травні 2023-го Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Комуністичної партії Литви відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів.