Укр Рус Eng

Китайська компанія вийшла з тендеру в Болгарії після початку перевірки Єврокомісії

Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 22:42 — Олег Павлюк

Китайський залізничний гігант CRRC вирішив вийти з тендерного проєкту в Болгарії після того, як Європейська комісія в лютому вирішила почати розслідування щодо нього через підозри в отриманні субсидій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Тендер, який оголосила Болгарія, передбачав закупівлю 20 електропоїздів та їхнє обслуговування протягом 15 років на загальну суму близько 610 мільйонів євро.

Китайську CRRC – найбільшого у світі виробника поїздів, який діє в понад 110 країнах і регіонах – раніше запідозрили у використанні державних субсидій, аби подати "невиправдано вигідну пропозицію" та перемогти в болгарському тендері.

ЄС призупинив спір у СОТ щодо економічних санкцій Китаю проти Литви

Тепер, коли CRRC вирішила відмовитись від тендеру, Єврокомісія "завершить своє поглиблене розслідування", оголосила вона 26 березня.

Відповідно до Регламенту ЄС про іноземні субсидії, компанії, які беруть участь у державних тендерах на суму понад 250 мільйонів євро, повинні повідомляти Єврокомісію у разі, якщо отримували щонайменше 4 мільйони євро іноземних фінансових внесків протягом трьох попередніх років.

Ситуація із CRRC стала останньою ілюстрацією того, як Євросоюз посилив контроль за китайськими компаніями, яких підозрює у використанні державних субсидій для того, щоб перемагати у тендерах в країнах ЄС.

Більше про це читайте тут: Проблемний партнер: як ЄС будує нову стратегію відносин із Китаєм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Китай Єврокомісія