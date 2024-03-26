Китайська компанія вийшла з тендеру в Болгарії після початку перевірки Єврокомісії

Китайський залізничний гігант CRRC вирішив вийти з тендерного проєкту в Болгарії після того, як Європейська комісія в лютому вирішила почати розслідування щодо нього через підозри в отриманні субсидій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Тендер, який оголосила Болгарія, передбачав закупівлю 20 електропоїздів та їхнє обслуговування протягом 15 років на загальну суму близько 610 мільйонів євро.

Китайську CRRC – найбільшого у світі виробника поїздів, який діє в понад 110 країнах і регіонах – раніше запідозрили у використанні державних субсидій, аби подати "невиправдано вигідну пропозицію" та перемогти в болгарському тендері.

Тепер, коли CRRC вирішила відмовитись від тендеру, Єврокомісія "завершить своє поглиблене розслідування", оголосила вона 26 березня.

Відповідно до Регламенту ЄС про іноземні субсидії, компанії, які беруть участь у державних тендерах на суму понад 250 мільйонів євро, повинні повідомляти Єврокомісію у разі, якщо отримували щонайменше 4 мільйони євро іноземних фінансових внесків протягом трьох попередніх років.

Ситуація із CRRC стала останньою ілюстрацією того, як Євросоюз посилив контроль за китайськими компаніями, яких підозрює у використанні державних субсидій для того, щоб перемагати у тендерах в країнах ЄС.

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