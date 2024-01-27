ЄС призупинив спір у СОТ щодо економічних санкцій Китаю проти Литви

Європейський Союз у п’ятницю, 26 січня, "з технічних причин" призупинив спір із Китаєм у Світової організації торгівлі стосовно економічного тиску на Литву після відкриття там представництва Тайваню у 2021 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомив речник Європейської комісії з торговельних питань Улоф Гілл, призупинення спору є "процедурним кроком, зробленим із технічних причин, пов’язаних із необхідністю оцінити певні елементи, що випливають із підготовки письмових матеріалів".

У заяві Євросоюзу до СОТ ідеться про призупинення на "невизначений період часу", але за правилами розгляду спорів він має відновитись протягом року. В протилежному випадку ЄС доведеться починати процедуру спочатку.

Спір стався після того, як Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, а Китай у відповідь тимчасово понизив дипломатичні відносини з Литвою фактично обвалив торгівлю китайських і литовських компаній.

У січні 2022 року ЄС порушив спір проти Китаю в СОТ, стверджуючи, що має докази відмови в розмитненні литовських товарів на митниці та відхилення заявок з Литви, а також докази тиску Китаю на компанії з інших країн Євросоюзу.

Пекін завжди публічно заперечував існування ембарго, стверджуючи, що китайські підприємства просто вирішили не купувати товари в країнах, які "атакували суверенітет Китаю".

У грудні 2023 року Китай імпортував литовських товарів на суму 14,2 мільйона доларів, що значно менше, ніж 43,1 мільйона доларів, станом на грудень 2020-го. За весь минулий рік КНР імпортувала литовських товарів на понад 134 мільйони доларів – на 72,4% менше, ніж у 2020-му.

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