Міністр оборони Британії закликав ЄС не вводити обмежень у торгівлі з Україною в умовах війни

Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс закликав країни Європи не запроваджувати обмежень у торгівлі з Україною в умовах війни, навівши у приклад свою країну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Шаппс прокоментував новину за заявою міністра сільського господарства України про те, що додаткові обмеження для українського агроімпорту, які є предметом запеклих дискусій усередині ЄС та покликані заспокоїти європейських фермерів, вдарять по доходах України та "збільшать шанси, що війна затягнеться".

The UK 🇬🇧 has done the right thing by extending our tariff-free, quota-free, imports from Ukraine 🇺🇦 for most goods for another 5 years.



The UK calls on Europe 🇪🇺 to follow suit to defend freedom and democracy against the invasion of sovereign Ukraine by dictatorial Putin 🇷🇺…