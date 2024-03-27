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Міністр оборони Британії закликав ЄС не вводити обмежень у торгівлі з Україною в умовах війни

Новини — Середа, 27 березня 2024, 13:18 — Марія Ємець

Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс закликав країни Європи не запроваджувати обмежень у торгівлі з Україною в умовах війни, навівши у приклад свою країну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Шаппс прокоментував новину за заявою міністра сільського господарства України про те, що додаткові обмеження для українського агроімпорту, які є предметом запеклих дискусій усередині ЄС та покликані заспокоїти європейських фермерів, вдарять по доходах України та "збільшать шанси, що війна затягнеться".

"Британія вчинила правильно, продовживши можливість вільного від тарифів та квот імпорту з України для більшості товарів ще на 5 років. Британія закликає Європу вчинити так само, щоб захищати свободу та демократію в умовах вторгнення у суверенну Україну диктатора Путіна", – – зазначив він. 

Нагадаємо, навесні 2022 року Британія оголосила про скасування всіх мит та обмежень на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

У лютому 2024 року Лондон заявив, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже для всіх товарів до 2029 року, щоб підтримати Україну в умовах війни. 

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