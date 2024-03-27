Міністр оборони Британії закликав ЄС не вводити обмежень у торгівлі з Україною в умовах війни

Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс закликав країни Європи не запроваджувати обмежень у торгівлі з Україною в умовах війни, навівши у приклад свою країну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Шаппс прокоментував новину за заявою міністра сільського господарства України про те, що додаткові обмеження для українського агроімпорту, які є предметом запеклих дискусій усередині ЄС та покликані заспокоїти європейських фермерів, вдарять по доходах України та "збільшать шанси, що війна затягнеться".

The UK 🇬🇧 has done the right thing by extending our tariff-free, quota-free, imports from Ukraine 🇺🇦 for most goods for another 5 years.



The UK calls on Europe 🇪🇺 to follow suit to defend freedom and democracy against the invasion of sovereign Ukraine by dictatorial Putin 🇷🇺… March 27, 2024

"Британія вчинила правильно, продовживши можливість вільного від тарифів та квот імпорту з України для більшості товарів ще на 5 років. Британія закликає Європу вчинити так само, щоб захищати свободу та демократію в умовах вторгнення у суверенну Україну диктатора Путіна", – – зазначив він.

Нагадаємо, навесні 2022 року Британія оголосила про скасування всіх мит та обмежень на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

У лютому 2024 року Лондон заявив, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже для всіх товарів до 2029 року, щоб підтримати Україну в умовах війни.