В уряді попередили ЄС: додаткові обмеження українського імпорту загрожують продовжити війну

В українському уряді наголошують, що прагнення деяких країн ЄС, зокрема Польщі та Франції, розширити обмеження на імпорт українських продуктів харчування ризикує затягнути війну Росії.

Про це сказав виданню Financial Times міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що додаткові обмеження українського агроімпорту, які є предметом запеклих дискусій усередині ЄС та покликані заспокоїти європейських фермерів, вдарять по доходах України та "збільшать шанси, що війна затягнеться".

Сольський сказав, що Київ не винен у тому, що високі врожаї в США та Латинській Америці знизили ціни на зернові. "Вісімдесят відсотків проблем, які зазвичай пов’язують з українським експортом, не існують. Вони уявні", – зазначив міністр.

Він наголосив, що посилення протекціонізму та субсидій не є рішенням для європейських фермерів, оскільки їм потрібно стати більш ефективними, щоб конкурувати на глобальних ринках.

"За допомогою одних тільки дотацій ми не зможемо ефективно конкурувати. Конкуренція завжди важливіша для розвитку, ніж субсидії", – сказав Сольський.

За його словами, загальна сільськогосподарська політика ЄС має бути спрямована на інновації, а менші ферми слід заохочувати до створення кооперативів для розширення масштабів.

Сольський бере участь у зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у вівторок, де вони мають схвалити пропозиції, які значно послаблять екологічні правила для фермерів ЄС. У середу посли 27 країн ЄС зберуться, щоб погодити угоду з Україною про продовження лібералізованих умов торгівлі.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування, за даними ЗМІ, відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.